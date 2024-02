F1, Ferrari: prima accensione per la power unit della SF-24, scatta l’applauso (VIDEO)

La Ferrari scalda il motore. Anzi, lo accende: a una settimana dalla presentazione ufficiale della nuova monoposto, questa mattina è stata accesa per la prima volta sulla SF-24, già montata all’interno della vettura. Un momento solenne che come ogni anno è stato accolto dal tradizionale applauso dei componenti del team presenti nel reparto Montaggio Veicolo della scuderia di Maranello. Ad assistere, oltre al team principal Frederic Vasseur, anche i suoi primi riporti. Il 13 febbraio sarà tolto il velo sulla macchina che poi debutterà il 2 marzo con il GP del Bahrain. Di seguito ecco il video.

A wake-up call, with a difference 👀

The SF-24 fires up for the first time! ❤️#SF24 pic.twitter.com/r0m6VZVo9E

— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) February 6, 2024