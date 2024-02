Giordania-Corea del Sud oggi in tv: canale, orario e diretta streaming semifinale Coppa d’Asia 2024

Giordania-Corea del Sud sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming della semifinale di Coppa d’Asia 2024. Da una parte la sorpresa della manifestazione, dall’altra i sudcoreani che invece, pur vincendo spesso in extremis, sono una habitué nel ritrovarsi tra le migliori quattro. Chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento alle ore 16 di martedì 6 febbraio, la partita sarà visibile in diretta streaming su Onefootball.