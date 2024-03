F1: Felipe Massa avvia un’azione legale contro la Fia per il Mondiale 2008

Felipe Massa ha avviato un procedimento legale presso l’Alta Corte di Londra contro Formula One Management Limited, Bernie Ecclestone e la Fia. Il pilota brasiliano avrebbe richiesto un risarcimento di 82 milioni di dollari. “Massa sta cercando di sostenere – si legge nella nota dello studio legale Vieira Rezende Advogados – che la Fia ha infranto i suoi stessi regolamenti non indagando immediatamente sulla collisione di Nelson Piquet Jr. al Gran Premio di Singapore del 2008. Sostiene che se la Fia avesse agito correttamente, avrebbe vinto il Campionato Piloti quell’anno. Massa chiede anche un risarcimento per le considerevoli perdite finanziarie derivanti dal fallimento della Fia, di cui Ecclestone e Fom sono stati complici“.

La nota prosegue: “Come ha ammesso lo stesso Ecclestone infatti, nel 2008 c’erano “informazioni sufficienti per indagare sulla questione e annullare la gara di Singapore”. Ha anche affermato che se i risultati del Gran Premio di Singapore 2008 fossero stati cancellati, ‘Felipe Massa sarebbe stato campione del mondo’ e che Massa ‘è stato privato del titolo che meritava’. I tentativi di risolvere la questione in via amichevole non hanno avuto finora successo, non lasciando altra alternativa che portare la questione di fronte alla giustizia. I recenti eventi evidenziano la continua rilevanza delle questioni di trasparenza e integrità in Formula 1 ed è evidente che è necessario un lavoro serio per ripristinare la sua credibilità e garantire il suo futuro a lungo termine“.