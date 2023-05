F1, Domenicali: “Verstappen resterà a lungo, ama questo sport”

Tutti gli sport, e la Formula 1 in particolare, stanno cercando di venire incontro alle nuove esigenze del pubblico e di aumentare la spettacolarità delle gare. Tanti i cambiamenti, dunque, che stanno interessando il mondo delle corse e dei motori, al punto che Max Verstappen aveva dichiarato che tutte queste modifiche gli stavano affievolendo la propria passione per la Formula 1. Stefano Domenicali, allora, è subito intervenuto presso il Daily Mail per spiegare meglio quanto affermato dal pilota campione degli ultimi due mondiali. “Ho discusso con Max Verstappen prima dell’ultima gara a Miami. Mi ha detto che amava questo sport e quello che stavamo facendo. È campione del mondo e sta lottando per il terzo titolo. È nato per correre in questa categoria. Direi che probabilmente resterà più a lungo di me. Non è un problema”, le dichiarazioni del CEO della Formula 1.