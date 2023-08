F1 GP Olanda 2023, dieci secondi di penalità per Lawson per impeding

Al Gp di Olanda di F1 arrivano dieci secondi di penalità per Lawson per impeding. Durante il caos ai box per l’arrivo della pioggia, il pilota rookie, che scende in pista con l’AlphaTauri al posto dell’infortunato Daniel Ricciardo. Ma subito arriva una penalità di dieci secondi, da scontare ai box oppure a fine gara se si resterà su bagnato, il pilota neozelandese è al momento dodicesimo.