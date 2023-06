F1, Damon Hill sulla Ferrari: “Non si capisce chi comanda, serve un Team Principal di carattere”

In un’intervista concessa a Express Sport, il campione del Mondo di Formula 1 nel 1996 Damon Hill commentato la dififcile annata della Ferrari attribuendo molte responsabilità al ruolo del Team Principal, Vasseur: “Non si capisce chi comanda ognuno pensa a se stesso e non si sa chi prende le decisioni. I problemi della Ferrari partono dall’interno, serve un Team Principal di carattere che prenda in mano la situazione come era accaduto nel periodo di Jean Todt e di Ross Brawn. In questo momento, non vedo una situazione di questo tipo”.