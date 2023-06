Damon Hill sulla Ferrari: “Non si capisce chi comanda. Il loro male è al proprio interno“

“Non si capisce davvero chi comanda alla Ferrari e penso che la loro priorità è pensare a loro stessi, piuttosto che ai rivali. Il male della Rossa è al proprio interno“, le dure parole affermate da Damon Hill, in merito a quanto stia avvenendo in Ferrari attualmente. La Scuderia di Maranello si è affidata dal 2023 a un nuovo Team Principal, Frederic Vasseur, dopo l’addio di Mattia Binotto: “L’importanza di quel marchio è tale da richiedere un uomo di polso, in grado di imporre delle linee guida molto precise, come era accaduto nel periodo di Jean Todt e di Ross Brawn. In questo momento, non vedo una situazione di questo tipo“, ha continuato Hill.