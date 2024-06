F1, Carlos Sainz: “Presto la mia decisione su futuro, non voglio più aspettare”

Quando siamo quasi al giro di boa della stagione, Carlos Sainz rivela di essere quasi pronto a prendere una decisione sul suo futuro. “Arriverà molto presto”, ha ammesso il pilota della Ferrari alla vigilia del Gran Premio di Spagna, decimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 2024. Lo spagnolo lascerà la Rossa al termine di quest’anno, ma non ha ancora annunciato con quale scuderia correrà dal 2025. “Non voglio aspettare più, sono troppi mesi che questa cosa occupa la mia mente – prosegue Sainz – Nella mia testa non è ancora chiaro cosa farò, non sono ancora sicuro per un verso o per l’altro, con il mio team stiamo ancora ragionando. Ho bisogno di un paio di giorni tranquillo a casa mia per mettermi seduto e decidere, questo è l’obiettivo delle prossime settimane”.

Infine, tornando all’ultimo week-end in Canada, Sainz lo ha definito ‘anomalo‘, un qualcosa “che può accadere in un calendario così lungo. Ma abbiamo analizzato e imparato dagli errori e ora arriviamo in una pista molto più normale, un circuito che tutti conosciamo molto bene. Speriamo di poter azzeccare tutto ed essere competitivi”.

Per Sainz, comunque, cuore diviso a metà in vista del match tra Spagna e Italia agli Europei di calcio. “Sono spagnolo ma in un team italiano, questa sera faremo una cena di gruppo per guardare tutti insieme la partita. Ovviamente tifo Spagna, credo che vinceremo per 2-1 con un gol nel finale”.