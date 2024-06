F1 GP Spagna, Alonso: “Newey in Aston Martin? Per ora solo voci”

Fernando Alonso, pilota di casa in questo weekend, è intervenuto in conferenza stampa, alla vigilia del Gran Premio di Spagna, decimo appuntamento del Mondiale di F1: “Le voci e le notizie su Adrian Newey in Aston Martin le ho lette in giro, ma sono le stesse fonti che una settimana fa lo davano in Ferrari e ci doveva essere un annuncio prima della gara in Canada. Le voci sono voci. Cosa gli direi? Questo lo tengo tra lui e me”.

In merito alla gara sul circuito di casa, Alonso ha aggiunto: “Questa è una gara che tutti conosciamo molto bene. Per me e per Carlos (Sainz, ndr) è speciale perchè abbiamo amici e famiglia a sostenerci, c’è una motivazione in più. Credo che quest’anno solo Carlos possa lottare per la vittoria, non penso che io sarò in grado di lottare per obiettivi importanti, ma cercherò di fare del mio meglio”.