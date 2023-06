F1 Gp Canada 2023, subito stop nelle Prove Libere 1: bandiera rossa per problemi alle telecamere di sicurezza

A poco meno di cinque minuti dal via delle Prime Libere del Gp del Canada subito stop per l’incidente di Pierre Gasly che non è riuscito a muoversi dalla pista, rimanendo fermo riscontrando un problema alle marce. Il pilota dell’Alpine non è riuscito a spostarsi dalla pista con la direzione di gara che ha dovuto, quindi subito, intervenire. L’inizio del lungo weekend del Canada dunque si blocca subito.

Nonostante la macchina di Gasly sia stata spostata dalla zona d’ombra le Libere però non ripartono. I problemi, racconta Sky, sarebbero legati a delle telecamere non funzionanti all’interno del circuito. Spiegato quindi il motivo dell’attesa che era sembrata oggettivamente eccessiva e che si era prolungata anche dopo la risoluzione del problema alla vettura di Gasly.