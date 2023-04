F1, cambio format in vista nei weekend con gara sprint: altre qualifiche al posto delle FP2

Cambio di format, ulteriore, in vista in F1. I team hanno concordato di aggiornare e modificare i sei weekend in cui si disputano le sprint race, a cominciare già dal prossimo GP in Azerbaigian, e poi negli altri cinque, rendendo quella di sabato una giornata autonoma rispetto al resto del fine settimana. Come? Con una sessione di qualifica a sostituire le FP2, ritenute inutili dai team, visto che le vetture avrebbero dovuto girare dopo le qualifiche del venerdì in regime di parco chiuso.

Per questo motivo, si è stabilito che le qualifiche del venerdì, quelle che fanno seguito alle FP1, non saranno più valide per la gara sprint, ma per la gara tradizionale della domenica, mentre al sabato mattina è inserita una sessione di qualifiche più breve del consueto che andrà a stabilire la griglia di partenza della sprint race, che assegnerà al solito da 8 a 1 punto e che sarà dunque scollegata dalla gara dell’indomani. Sarà previsto il solito formato di qualifica anche al sabato, con Q1, Q2 e Q3, ma con tempi ridotti.

Come riferisce il noto giornalista Chris Medland, le modifiche devono essere approvate dal World Motor Sport Council e dalla Commissione di Formula 1 il 25 aprile, tre giorni prima del weekend di Baku.