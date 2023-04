Uefa, il 24 aprile il Football Board: tra i membri Mourinho, Maldini, Zanetti, Capello e Ancelotti

Il 24 aprile debutterà l’Uefa Football Board, un organo consultivo del calcio istituito dal Comitato Esecutivo Uefa riunitosi a Lisbona lo scorso 4 aprile per la rielezione di Aleksander Ceferin. Un consiglio dei saggi a tutti gli effetti, che si radunerà annualmente. Venti i big del mondo del calcio, con Zvonimir Boban (ex giocatore del Milan) a presiedere il board, con il supporto di Roberto Rosetti (responsabile arbitrale UEFA). Il Wise Council o Football Table si concentrerà su diverse questioni fondamentali, tra cui le regole del gioco e dell’arbitraggio, il calendario, le competizioni UEFA, lo sviluppo dei giovani d’élite, le tattiche e il benessere dei giocatori. Palmares e reputazione internazionale sono i criteri scelti per la selezione. I membri confermati del Consiglio sono José Mourinho, Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane, Paolo Maldini, Fabio Capello, Javier Zanetti, Luis Figo, Philipp Lahm, Ronald Koeman, Gareth Southgate, Rio Ferdinand, Michael Laudrup, Rafa Benítez, Roberto Martinez, Predrag Mijatovic, Jurgen Klinsmann, Rudi Voller, Petr Cech, Juan Mata, Robbie Keane.