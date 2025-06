Buona Ferrari nelle FP3 del GP del Canada: i risultati dell’ultima sessione di prove libere.

Il weekend del GP del Canada non era cominciato benissimo per la Ferrari. Nella prima sessione di prove libere di ieri, Charles Leclerc è finito nel muro procurando danni alla vettura che non gli hanno concesso di prendere parte alle FP2. Discrete sensazioni, erano invece arrivate da Lewis Hamilton che ha chiuso le FP1 al quinto posto e le FP2 all’ottavo.

L’ultima sessione di prove libere, che si è conclusa pochi minuti fa, ha visto una Ferrari decisamente più pimpante. Charles Leclerc si è piazzato al secondo posto a 78 millesimi da Lando Norris, mentre Lewis Hamilton al quarto a un decimo dal terzo posto occupato dal connazionale, nonché ex compagno di squadra, George Russell.

FP3 GP Canada F1, i risultati dell’ultima sessione di prove libere: Norris al primo posto

Per la prima volta nel weekend, una McLaren – quella di Lando Norris – ha concluso la sessione di prove libere del Canada al primo posto (la FP1 aveva visto Verstappen al comando mentre la FP2 Russell). Alle sue spalle, a +0.078 di distacco si è piazzato il monegasco Charles Leclerc. Terza, la Mercedes di George Russell a 151 millesimi dal primo posto. L’altra Ferrari, quella di Hamilton, si è classificata quarta a +0.251 di distacco dal pilota della McLaren. Lo segue a distanza ravvicinata Max Verstappen, a 273 millesimi dalla prima piazza.

Più distanti, invece, il resto del gruppo. Alonso si è classificato sesto a 448 millesimi, segue Antonelli a 549 millesimi. Male, invece, la McLaren di Piastri (ottavo) che paga 720 millesimi dal compagno di squadra. Alle sue spalle, chiudono la top ten Carlos Sainz, il cui miglior tempo è stato lo stesso di Piastri ma l’ha fatto registrare dopo, e il compagno di squadra, Alexander Albon, a +0.774 di distacco da Lando Norris. Le qualifiche si terranno questa sera alle 22:00, mentre la gara domani alle 20:00.