Paul Pogba, potrebbe tornare a giocare a calcio dopo la sospensione per doping. Il francese, 32 anni, sarebbe in trattative avanzate con il Monaco.

L’ex centrocampista di Juventus e Manchester United si sta preparando per un ritorno in patria con la squadra di Ligue 1.

A riferire la notizia è Bbc Sport, che parla di un contratto biennale con il Monaco e di una fumata bianca che potrebbe esserci nei prossimi giorni. Si attendono novità già in questo weekend.

I colloqui tra l’entourage di Pogba e il club del Principato sono in corso da diverse settimane. E lo stesso calciatore si sta allenando da tempo per tornare in forma ed essere pronto per la ripresa dell’attività agonistica.