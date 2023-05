Napoli, ripresa la preparazione verso l’Inter: Osimhen assente per influenza

Dopo un paio di giorni di riposo il Napoli ha ripreso la preparazione a Castel Volturno in vista della sfida di domenica contro l’Inter. Un big match con la testa libera per i Campioni d’Italia, mentre i nerazzurri reduci dalla conquista della finale di Champions League vorranno ottenere altri punti utili per la corsa al secondo posto. Attivazione a secco, torello, lavoro di potenza aerobica e chiusura di seduta con partitina a campo ridotto per gli azzurri quest’oggi. Assente Osimhen per uno stato influenzale. Mario Rui ha svolto lavoro personalizzato in campo.