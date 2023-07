F1, Alpha Tauri: ufficiale il ritorno di Ricciardo fino a fine stagione. Sostituirà Nyck De Vries

Clamoroso ribaltone in casa Alpha Tauri. Visti i recenti risultati la scuderia ha annunciato il ritorno di Daniel Ricciardo in prestito dalla Red Bull per il resto della stagione di Formula 1, a partire dal prossimo Gran Premio d’Ungheria. L’australiano andrà a sostituire Nyck De Vries: “Sono entusiasta di tornare in pista con la famiglia Red Bull!”

Anche il team principal dell’Alpha Tauri, Franz Tost, si è detto soddisfatto: “Sono molto contento di dare il bentornato a Daniel nel team. Non ci sono dubbi sulle sue capacità di guida, e conosce già molti di noi, quindi la sua integrazione sarà facile e diretta. Anche il team trarrà molto vantaggio dalla sua esperienza, visto che ha vinto otto Gran Premi di Formula 1. Vorrei ringraziare Nyck per il suo prezioso contributo durante il suo periodo con la Scuderia AlphaTauri e gli auguro tutto il meglio per il futuro”.