Juventus, rilancio arabo per Pogba: 150 milioni per tre stagioni per convincere il francese

Paul Pogba diviso fra l’Italia e l’Arabia Saudita. Il viaggio in terra araba è stato anche modo per scoprire il mondo calcistico arabo, visitando le strutture dell’Al-Ittihad, club che ha deciso di mettere sul serio sulle tracce del centrocampista francese.

Il primo affondo non è andato a buon fine con Pogba che ha chiarito di voler rimanere in Italia. Non contento però, secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, il club dell’Arabia Saudita ha deciso di alzare ulteriormente l’offerta relativa all’ingaggio del centrocampista, mettendo sul piatto ben 150 milioni di euro più bonus per tre stagioni. Un’offerta supersonica, elevata, impossibile da trovare in Europa che potrebbe indurre il Polpo, quantomeno a pensare all’ipotesi araba.