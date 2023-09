Qualificazioni Europei 2024, Hojbjerg lancia la Danimarca. Colpo in 10 del Montenegro

La Danimarca piega 1-0 nel finale la Finlandia nel match valevole per la sesta giornata delle qualificazioni agli Europei 2024. Simon Kjaer e compagni tentano di tutto per sbloccare la contesa e alla fine riescono a portarsi in vantaggio all’86’ grazie alla rete realizzata da Pierre-Emile Hojbjerg, bravo a sfruttare un assist dell’ex atalantino Joakim Maehle. Adesso gli uomini di Kasper Hjulmand passano in vetta alla classifica del girone H con 13 punti, mentre i lapponi scendono al secondo posto con 12, in compagnia del sorprendente Kazakistan.

Nel gruppo E la Moldavia porta a casa i tre punti stendendo 1-0 a domicilio le Isole Far Oer con la marcatura di Rata: Moldavia momentaneamente prima con 8 punti insieme alla Repubblica Ceca, Far Oer ultime a quota 1. Il Montenegro conquista un incredibile successo in pieno recupero nonostante l’inferiorità numerica, battendo 2-1 la Bulgaria nella gara valida per il girone G: dopo il botta e risposta tra Stefan Savic e Preslav Borukov, ci pensa Stevan Jovetic a regalare i tre punti ai padroni di casa. In virtù di questo risultato il Montenegro è secondo a 8 punti, mentre la Bulgaria resta ultima con 2.