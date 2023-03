F1, Alonso: “Gedda è un circuito diverso, ci sarà molta adrenalina. Bisogna mantenere i piedi per terra”

“Siamo molto contenti delle sensazioni avute dalla macchina in Bahrain, ma adesso abbiamo spostato la nostra attenzione su Gedda“, queste le parole di Fernando Alonso, classificatosi in terza posizione con la sua Aston Martin nel primo weekend del Mondiale 2023. “Mi piace molto il circuito, è molto diverso rispetto al Bahrain. C’è grande adrenalina prima di questa gara. Sarà un test importante per vedere se la macchina si comporterà bene anche qui, penso che la Ferrari andrà molto forte“.

Alonso ha poi analizzato: “Realisticamente penso che avremo un quadro più completo dopo l’Australia. A quel punto avremo sperimentato la macchina su piste molto diverse come il Bahrain, l’Arabia Saudita e l’Australia. Manteniamo i piedi per terra e continueremo a lavorare sodo per ottenere grandi risultati a partire da questo fine settimana“.