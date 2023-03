Juventus -15, mercoledì 19 aprile alle 14:30 l’udienza al Collegio di Garanzia dello Sport

E’ stata fissata alle 14:30 di mercoledì 19 aprile la seduta del Collegio di garanzia del Coni che discuterà il ricorso del club bianconero contro la sentenza della Corte di appello Figc. Scatta l’ora della verità per i bianconeri a proposito della penalizzazione di 15 punti in classifica inflitta nell’ambito del caso plusvalenze. Lo scorso 28 febbraio la Juventus ha depositato il ricorso al Collegio di Garanzia. “Saranno altresì discussi ed esaminati – fa sapere il Coni – anche i ricorsi presentati, rispettivamente, da Andrea Agnelli, Fabio Paratici, Federico Cherubini, Pavel Nedved, Paolo Garimberti, Assia Grazioli – Venier, Caitlin Mary Hughes, Daniela Marilungo, Francesco Roncaglio, Enrico Vellano, Maurizio Arrivabene avverso la medesima sentenza della Corte Federale d’Appello presso la FIGC in relazione alle sanzioni agli stessi irrogate”.