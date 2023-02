F1, Alonso elogia Stroll: “L’Aston Martin è in buone mani, può diventare campione del mondo”

Il pilota dell’Aston Martin, Fernando Alonso, nel corso di un’intervista pubblicata sul sito della sua scuderia, ha parlato di questa sua nuova esperienza, elogiando il suo compagno di squadra Lance Stroll: “Se il team vincerà anche senza di me sarà ugualmente felice ed orgoglioso di aver dato il mio contributo. Secondo me la squadra è in buone mani con Lance, che è un giovane pilota di grande talento. Può diventare campione del mondo in futuro. Vederlo centrare un simile traguardo sarebbe speciale, che io sia in pista o meno. Lo conosco da undici anni, da quando era nella Ferrari Academy, e soprattutto conosco suo padre, che è un mio grande amico. Abbiamo passato molto tempo insieme. Lance è veloce e talentuoso, lo ha dimostrato spesso soprattutto sul bagnato. Ha conquistato una pole position in Turchia, per arrivare a quel livello serve un buon feeling con la vettura”.