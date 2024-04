F1, allarme per il GP del Giappone: pioggia intensa e rischio tsunami

E’ critica la situazione in Giappone, paese che ospiterà il prossimo Gran Premio di Formula 1, a causa di vari eventi avvenuti nelle scorse ore. Con il terremoto di magnitudo 7.4 avvenuto a Taiwan nella notte italiana, è stato diramato un allarme tsunami per tutta la costa giapponese che per ora non sembra rientrare.

L’evento sismico, il più forte degli ultimi 25 anni nella zona dell’isola di Formosa, è stato avvertito anche nel paese del Sol Levante e ha destato preoccupazione negli organizzatori del Gran Premio vista la continua serie di potenti scosse di assestamento. Ciò che si augurano gli addetti ai lavori e tutti i tifosi del mondo F1 è che questo allarme tsunami cessi e che questa emergenza finisca al più presto possibile.

Come se non bastasse, il weekend di Suzuka sarà quasi sicuramente bagnato. E’ infatti prevista una forte perturbazione in arrivo sul Giappone, la quale potrebbe portare i primi scrosci nel pomeriggio di venerdì durante le seconde libere. Sarà invece il sabato la giornata più complicata con la pioggia che dovrebbe durare per tutta la giornata. Per la domenica sono previsti miglioramenti, ma non si escludono eventuali piogge.