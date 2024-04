Formazioni ufficiali Fiorentina-Atalanta, Coppa Italia 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Atalanta, match valevole per l’andata delle semifinali di Coppa Italia 2023/2024. La squadra orobica, reduce dal successo netto in trasferta a Napoli in campionato, punta a rimanere in corsa su tutte e tre le competizioni, ma nanche i viola di Vincenzo Italiano puntano a rilanciarsi dopo un periodo non semplice. Gian Piero Gasperini dovrà fare a meno di un tassello fondamentale come Scalvini, fermato da un problema di natura muscolare. Rientrato in gruppo, invece, Zappacosta. Di seguito, ecco le scelte di formazione dei due commissari tecnici.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

FIORENTINA: Terracciano, Parisi, Milenkovic, Kayode, Mandragora, Bonaventura, Nico Gonzalez, Beltran, Kouame, Belotti

ATALANTA: Carnesecchi, Djimsiti, Hien, Kolasinac, Holm, De Roon, Pasalic, Ruggeri, Koopmeiners, Miranchuk, Lookman.