Andrea Kimi Antonelli si prepara all’esordio ufficiale in F1. L’italiano classe 2006 riporta il tricolore sulla griglia di partenza dopo un’assenza di tre stagioni e lo fa con il team Mercedes. Selezionato dalle frecce d’argento agli albori della sua carriera, Antonelli è stato seguito dalla scuderia tedesca nella sua scalata fino alla categoria regina. La decisione di Lewis Hamilton di lasciare Mercedes per spostarsi tra le fila della Ferrari ha dato la possibilità ad Antonelli di essere ingaggiato da Wolff. Il giovane pilota affiancherà dunque George Russell nella stagione 2025, e risulta essere il pilota più giovane della griglia, oltre al terzo pilota più giovane della storia ad aver mai guidato una monoposto di Formula 1 dopo Max Verstappen e Lance Stroll.

Il movimento italiano sta vivendo un momento di crisi. Nel corso della storia della F1 sono stati ottantatré gli italiani che hanno preso parte ad almeno un Gran Premio. L’ultima presenza risaliva al 2021 con Antonio Giovinazzi, ai tempi impegnato con Sauber, ma un azzurro non sale sul podio dal 2009, ovvero dal secondo posto di Jarno Trulli nel Gran Premio del Giappone. Per trovare la vittoria più recente di un italiano bisogna andare ancora più indietro, fino al 2006, quando Fisichella conquistò il Gran Premio della Malesia. Lo sbarco di Antonelli in F1 riaccende la speranza, con gli italiani che sognano di vedere la propria bandiera rappresentata nella parte alta della classifica piloti.

LE PAROLE DI ANTONELLI E WOLFF

“Sogno di riportare il tricolore sul gradino più alto del podio“, ha affermato Antonelli nel corso di una lunga intervista rilasciata a Sky. “Sarà una bellissima stagione, sicuramente avrò tanto da imparare – ha aggiunto l’italiano – e ci saranno delle difficoltà ma non ci tireremo indietro. Attaccheremo sempre, cercando di fare il migliore lavoro possibile”. Le aspettative sono alte, sia sul pilota che sul team che ha puntato su un talento molto giovane. Il team principal Toto Wolff è però sicuro della propria scelta: “Ci saranno momenti in cui ci strapperemo i capelli per gli errori e altri invece brillanti, dove emergerà il suo talento. Ma la cosa principale è che cresca, perché il 2026 sarà molto importante per noi e vogliamo averlo pronto“. La stagione 2025 rappresenterà infatti una fase di transizione prima dell’importante e atteso cambio di regolamento nel 2026.Il primo banco di prova sarà la pista di Melbourne, palcoscenico del Gran Premio d’Australia. La stagione di F1 partirà proprio questo weekend, tra il 14 e il 16 marzo, con il primo di ventiquattro round.