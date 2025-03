Clamorosa doppia indiscrezione di calciomercato: lo scambio che vorrebbe fare Giuntoli e quello che invece potrebbe andare in porto col Napoli

Per qualcuno Conte è un papabile alla panchina della Juve, in caso di – probabile – esonero di Thiago Motta. Le cose non sembrano però stare così, nel senso che Giuntoli valuta altri nomi senz’altro meno ingombranti del tecnico salentino: Pioli, Baroni e De Zerbi, tanto per citarli. A meno di un suo addio al Napoli, quindi, Conte resterebbe un ‘nemico’ dei bianconeri. Un nemico anche sul calciomercato.

Conte potrebbe mettere i bastoni fra le ruote ai piani del Football director della Juventus. Il piano numero uno, che stando a nuove indiscrezioni ha un nome e cognome ben precisi: Victor Osimhen. Un pupillo di Giuntoli, infatti fu lui nel 2020 a portarlo in azzurro. E grazie al nigeriano ha vinto lo Scudetto, il primo da dirigente, uno Scudetto che di fatto gli ha spalancato le porte della Continassa.

Gli ostacoli per la Juve

Rilanciatosi al Galatasaray dopo una stagione pessima, il nigeriano ha sostanzialmente due grossi problemi:

Il primo è che è ancora di proprietà del Napoli, ossia di quel De Laurentiis col quale Giuntoli non si è lasciato benissimo ( Reja a parte, chi ci è davvero riuscito nell’Era ADL?);

a parte, chi ci è davvero riuscito nell’Era ADL?); Il secondo è il prezzo: minimo 60/70 milioni volando bassi. Ricordiamo che la clausola fissata a 75 milioni non è utilizzabile dai club italiani.

De Laurentiis può avercela a morte con te, ma se gli fai vedere il grano tutto diventa secondario. Quindi il primo problema è aggirabile, mentre per il secondo Giuntoli vorrebbe superarlo con l’inserimento di una contropartita tecnica.

Tra gli ostacoli potrebbe non esserci l’ingaggio del classe ’98 di Lagos: circa 10 milioni netti, ma 12/13 lordi al massimo dato che con lui si potrebbe sfruttare ancora il Decreto crescita.

Vlahovic per Osimhen, ma Conte preferisce Kolo Muani

A detta di Gerardo Fasano, intervenuto ad ‘Areanapoli.it’, la contropartita sarebbe nientemeno che Dusan Vlahovic: “Col serbo vuol provare a vincere le resistenze degli azzurri”.

Fuori dai piani futuri della Juve, il serbo non convincerebbe però sia il Napoli stesso che Antonio Conte: “Il club vorrebbe cederlo all’estero. E il mister preferirebbe una tipologia di attaccante diverso”. Cioè uno come Kolo Muani, che la Juve quasi sicuramente perderebbe qualora non riuscisse a qualificarsi in Champions League.

Kolo Muani è di proprietà del PSG, da tempo interessato ad Osimhen: “Il Napoli, se proprio dovesse, scambierebbe maggiormente Osimhen con il transalpino. A Conte piace di più”.