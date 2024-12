Fernando Alonso è tornato a parlare della sua carriera in Formula Uno: l’annuncio del campione spagnolo sul ritiro è da non credere.

Estro, carattere ed esperienza: tre fattori che con Fernando Alonso non possono certamente mancare. Il campione asturiano è ormai una colonna portante del paddock, considerando tutto quello che è il suo trascorso sulla griglia di partenza. Certamente, l’Aston Martin non lo ha supportato così come meriterebbe il due volte campione del Mondo, ma quest’ultimo spera che l’arrivo di Adrian Newey possa dare uno slancio a una scuderia la cui ambizione è certamente fuori discussione.

Intanto, gli anni passano e, malgrado Alonso di recente è tornato a parlare nuovamente del sogno Mondiale, il tempo non è illimitato: serve fare in fretta per regalare allo spagnolo una macchina capace di lottare per i primi posti. Inevitabile, a questo punto della carriera per Alonso, che però non sembra risentire della sua carta d’identità (43 anni compiuti nello scorso luglio, ndr), così come dimostrato dalle sue recenti dichiarazioni ai microfoni di AS.

Formula Uno, Fernando Alonso allontana ancora il ritiro: l’intervista

In questi giorni sta facendo discutere l’uscita di Fernando Alonso in merito al suo futuro in Formula Uno. I tifosi, considerando un’età non proprio giovanissima del campionissimo spagnolo, non fanno altro che chiedersi quanto possa ancora correre in Formula Uno.

Il diretto interessato, però, lascia intendere che ne avrà ancora per un po’. Nella sua intervista rilasciata di recente ad AS, a margine del termine della stagione 2024, lo spagnolo è tornato a parlare del suo futuro, allontanando nuovamente le ipotesi di ritiro. A tale argomentazione, Alonso ha tenuto a precisare che quel giorno è ancora lontano, malgrado le continue voci possano in qualche modo influenzare anche il suo stato d’animo.

A dare ulteriori motivazioni è sicuramente l’arrivo in Aston Martin di Adrian Newey: l’ex Red Bull è stato scelto, a suon di milioni annui, per ripagare le ambizioni da parte del gruppo, che intende quanto prima imporsi come uno dei top team al pari di Red Bull, McLaren, Ferrari e Mercedes. D’altronde, non potrebbe essere altrimenti dopo che è stato reso noto l’ingaggio di una delle figure più influenti degli ultimi anni, quale è senza dubbio l’ingegnere britannico, accostato a lungo anche a Ferrari. Con un Fernando Alonso ancora sul pezzo, tale mission potrebbe essere più alla portata: una conferma che per certi versi sorprende ancora la Formula Uno, ma che dimostra tutta la voglia di vincere di un campione intramontabile.