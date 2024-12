Non c’è pace per Mikaela Shiffrin, costretta ad un nuovo intervento dopo la caduta patita nella tappa di Killington della Coppa del Mondo 2024/2025 di sci alpino. Nello slalom gigante sulla pista di casa, la statunitense era uscita a sorpresa nella seconda manche, colpendo una porta e rimanendo diversi minuti a terra. La sciatrice del Colorado, una volta passato lo spavento, aveva inizialmente rassicurato i suoi sostenitori, salvo poi rinviare il rientro in pista. L’infortunio, infatti, si è rivelato più serio del previsto ed ora arriva un altro inconveniente che allunga i tempi di recupero. A spiegare la situazione è la stessa Shiffrin, che aggiorna circa le sue condizioni di salute tramite un post social su Instagram. “Bisogna amare le palle curve“, esordisce la statunitense facendo riferimento ad un modo di dire tipico del baseball che significa: “Bisogna amare gli imprevisti”.

“Giovedì sera ho subito un piccolo intervento inaspettato dopo essermi sentita un po’ sotto tono – spiega Shiffrin -. Si è scoperto che avevo una piccola cavità, più profonda rispetto alla ferita, che era piena di un vecchio ematoma e non drenava correttamente con l’aspiratore per le ferite o con la normale medicazione. “Quindi siamo andati a lavarla e chiuderla con delle suture e un piccolo drenaggio JP (drenaggio Jackson-Pratt, una cannula attaccata al bulbo, ndr) per mantenere il drenaggio costante“.

“Quindi è tutto per ora…“, aggiunge Shiffrin, condividendo un video che la ritrae alle prese con l’anestesia dopo l’intervento. “Condividerò altri aggiornamenti man mano che sapremo di più su ciò che mi riservano le prossime settimane. Sono davvero grata per tutte le meravigliose cure e il supporto che ho ricevuto! – ha concluso la 29enne -. La cosa più spiacevole in questo momento è che non posso arrivare al traguardo per vedere di persona le mie compagne di squadra gareggiare in Coppa del Mondo, ma sto guardando e tifando in TV!“.

BRUTTA CADUTA E TEMPI DI RECUPERO INCERTI

Mikaela Shiffrin sta sicuramente attraversando un momento non semplice. L’incidente in pista le ha procurato una brutta ferita, che la sciatrice più vincente della storia ha mostrato anche sui suoi profili social. Immagini impressionanti che mostrano come il bastoncino sia arrivato “maledettamente vicino a perforare alcuni organi“, come aveva raccontato la stessa Shiffrin, causandole una grave lesione muscolare. Nessun danno a legamenti ed ossa e gli organi interni sono apparsi in buone condizioni. Courtney Harkins, direttore della comunicazione di US Ski, ha parlato però di “grave lesione muscolare” e ferita sul lato destro dell’addome, spiegando che “non è stato possibile suturare la ferita perché è troppo profonda e c’è il rischio di infezione“. La caduta poteva essere peggiore e la sciatrice del Colorado lo sa bene, proprio per questo riesce comunque a vivere la situazione con ironia strappando un sorriso anche ai propri fan, che tiene costantemente aggiornati.

RINVIATO IL TRAGUARDO DELLE 100 VITTORIE

Si allungano i tempi di recupero e questo significa che bisognerà attendere ancora un po’ di tempo per vedere Mikaela Shiffrin conquistare la 100esima vittoria in Coppa del Mondo. La 29enne è già la sciatrice più vincente della storia con una bacheca che conta 2 ori olimpici (3 podi), 7 titoli mondiali (14 podi) e 154 top-3 nel massimo circuito internazionale. Grazie ai due trionfi ottenuti in avvio di questa stagione negli slalom speciali di Levi (Finlandia) e Gurgl (Austria), Shiffrin ha raggiunto le 99 vittorie in Coppa del Mondo e sembrava potesse festeggiare il traguardo delle 100 proprio nel gigante di Killington, davanti ai propri tifosi. La caduta, invece, ha fatto saltare ogni piano costringendo la sciatrice ad un lungo stop. L’auspicio è che, dopo questo nuovo intervento, Shiffrin possa recuperare e tornare presto in gara.