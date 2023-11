Alfa Romeo saluta la F1 ad Abu Dhabi. Il CEO: “Un’esperienza unica”

Si conclude, dopo sei anni, e in occasione del Gran Premio di Abu Dhabi, il sodalizio tra Alfa Romeo e Sauber Motorsport in Formula 1. “Per Alfa Romeo questa avventura in F1 ha rappresentato una vetrina internazionale di livello assoluto – il bilancio di Jean Philippe Imparato, CEO Alfa Romeo – oltre ad essere stata una esperienza umana e sportiva profonda che ha supportato lo sviluppo dei nostri prodotti con un eccellente ritorno sugli investimenti, offrendo una potente piattaforma di marketing strategico in tutto il mondo per Alfa Romeo. I benefici in termini di visibilità rappresentano un benchmark per tutto il gruppo Stellantis. Alfa Romeo ha la competizione nel proprio Dna e tornerà ad appassionare i propri tifosi il prima possibile, quando ci saranno le giuste condizioni”.

In occasione del Gran Premio di Abu Dhabi, la C43 scende in pista con il numero 6 presente e ricorrente su tutta la livrea della monoposto per celebrare i 6 anni di partnership con il marchio Sauber. Inoltre, l’espressione “Alfa Romeo nei nostri cuori” trova posto sulla livrea, come tributo che il team Sauber ha voluto dedicare al marchio ed alla sua squadra. “Innovare, stupire, creare emozioni non soltanto con i risultati sportivi ma con ingegno e creatività, sempre portando con orgoglio la bandiera italiana. Questo è il sunto di questi anni meravigliosi passati con Sauber Motorsport in Formula 1 – commenta Cristiano Fiorio, Alfa Romeo Strategic Projects – Non posso che essere straordinariamente soddisfatto di ciò che abbiamo realizzato insieme”.