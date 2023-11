Polemiche in Turchia: giocatrice toglie la palla dalle mani del portiere, l’arbitro convalida il gol (VIDEO)

di Redazione 22

Polemiche in Turchia per quanto avvenuto nel match Fenerbahce-Besiktas, valevole per il campionato femminile di calcio. Al 95′ una giocatrice del Besiktas ha rubato con la testa la palla – che era saldamente nelle mani del portiere – e ha depositato in rete. L’arbitro ha convalidato il gol, nonostante il fallo evidente che ha portato alla rete. Un gol fortunatamente ininfluente ai fini del risultato, 3-2 per le padrone di casa. “Una vergogna”, scrive un utente su X. Per qualcuno invece “bisogna investire per la formazione degli arbitri”. A giudicare dalle immagini, difficile dargli torto.