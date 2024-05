A Montecarlo esce il rosso: Leclerc show, bene Sainz. Ma i punti si fanno la domenica

L’ha voluta, l’ha cercata e l’ha trovata. Charles Leclerc conclude una due giorni praticamente perfetta e centra la pole position del Gran Premio di Monaco, la terza in questo circuito e la ventiquattresima della sua carriera. Il monegasco, sul tracciato di casa, è riuscito a massimizzare il risultato ma non ha esultato più di tanto. Rimasto scottato dalle due pole precedenti, 2021 e 2022, quando prima per un problema meccanico e successivamente per un errore di strategia, non salì neanche sul podio. Stavolta ok la pole, ma l’obiettivo è la gara di domenica.

FERRARI, TUTTO PER CHARLES – Domenica Leclerc scatterà dalla prima posizione e, accanto, si troverà Oscar Piastri. Il pilota della McLaren è stato autore di una qualifica super ed è stato l’unico in grado di poter contendere la pole al monegasco. Al terzo posto ci sarà l’altro ferrarista, Carlos Sainz, che sembra aver ritrovato lo smalto dopo un venerdì molto difficile sul giro secco. Due Ferrari sul podio sono possibili, ma lo stesso Sainz, da grande uomo squadra qual è, ha subito centrato il punto: “Faremo di tutto per far vincere Charles, ha fatto un week-end perfetto e se lo merita”. Memore anche di quanto successo a Singapore lo scorso anno quando Leclerc fu ‘sacrificato’ per una migliore strategia del compagno di squadra in pole position. E qui potrà essere la stessa cosa.

LA RED BULL PARTE SESTA E DICIOTTESIMA – Anche perché, in questo week-end, in ballo non c’è solamente la vittoria. Ma c’è l’occasione di guadagnare tantissimi punti sia nel Mondiale piloti che in quello costruttori. Max Verstappen partirà sesto: il tre volte campione del Mondo ha annusato la prima fila e la pole position nel corso del Q1 e del Q2 e poi, nel tentativo decisivo. del Q3, ha chiesto troppo alla sua vettura (apparsa nervosa e in difficoltà sui cordoli) ed ha toccato il muro in curva 1 non riuscendo a chiudere il giro e quindi domani partirà sesto. Sergio Perez invece partirà addirittura diciottesimo e, per lui, la gara sarà un incubo. Già arrivare a punti sarebbe qualcosa di miracoloso per il pilota messicano. In questo contesto la Ferrari ha davvero un’occasione da non fallire per accorciare sia nella classifica piloti che soprattutto in quella costruttori.

MERCEDES PRESENTE – Da segnalare una buona Mercedes sul giro secco. George Russell si piazza appena dietro le due Ferrari e le McLaren e domani partirà quinto. Mentre Lewis Hamilton scatterà settimo, proprio dietro a Max Verstappen. Il passo gara di venerdì non era stato eccezionale, per usare un eufemismo, ma qui a Monaco conta più la ‘track position’. E con una buona strategia il team inglese può addirittura confermasi terzo team davanti alla Red Bull. Qualcosa di impensabile sino a poche ore fa.