F1 GP Monaco 2024, griglia di partenza: risultati qualifiche

La griglia di partenza della del GP di Monaco di F1: ecco i risultati delle qualifiche del Gran Premio di Montecarlo. Sul circuito monegasco sale a mille l’attesa per questa ottava qualifica del Mondiale di Formula 1 su un circuito leggendario e soprattutto molto complicato per i piloti. Chi riuscirà a conquistare la pole position? Di seguito ecco allora la griglia aggiornata in tempo reale con le dieci file per la gara che si terrà domenica.

Q1 – È della Mercedes di George Russell il miglior tempo del Q1 sul circuito di Montecarlo, con il pilota britannico che fa segnare il miglior crono in 1’11″492. Seconda e terza posizione sulla griglia dei tempi per la McLaren di Oscar Piastri – distante soli otto millesimi da Russell – e per l’altra Mercedes di Lewis Hamilton – in 1’11″528-. Quarta e quinta posizione per le Ferrari, rispettivamente con Carlos Sainz (+0″051) e Charles Leclerc (+0″092), mentre eliminazione a sorpresa per la Red Bull di Sergio Perez, che non fa meglio del diciottesimo crono, con il suo compagno di squadra Max Verstappen che chiude invece settimo. Eliminati, oltre proprio a Perez, Fernando Alonso (Aston Martin), Logan Sargeant (Williams), Valtteri Bottas e Guanyu Zhou (Kick Sauber).

Q2 – Si chiude il Q2 del Gran Premio di Monaco con il primo tempo fatto segnare dalla McLaren di Lando Norris, con il suo 1’10″732. Subito dietro sulla griglia dei tempi la Red Bull di Max Verstappen (+0″013) e l’altra McLaren di Oscar Piastri (+0″024). Quarta posizione per Charles Leclerc – in 1’10″825 -, che mette la sua Ferrari davanti all’Alpine di Pierre Gasly e la Mercedes di George Russell. Solo ottavo Carlos Sainz (+0″343) sull’altra Rossa, preceduto da Lewis Hamilton su Mercedes e seguito da Yuki Tsunoda (Racing Bulls) e Alexander Albon (Williams) in chiusura della top ten dei qualificati al Q3. Eliminati invece Esteban Ocon (Alpine), Ricciardo (Racing Bulls), le Haas di Nico Hulkenberg e Kevin Magnussen, infine Lance Stroll (Aston Martin).

SESTA FILA

11 Esteban Ocon (Alpine)

12 Nico Hulkenberg (Haas)

SETTIMA FILA

13 Daniel Ricciardo (Racing Bulls)

14 Lance Stroll (Aston Martin)

OTTAVA FILA

15 Kevin Magnussen (Haas)

16 Fernando Alonso (Aston Martin)

NONA FILA

17 Logan Sargeant (Williams)

18 Sergio Perez (Red Bull)

DECIMA FILA

19 Valtteri Bottas (Alfa Sauber)

20 Guanyou Zhou (Alfa Sauber)