Sebbene non abbia ancora ufficialmente concluso la sua carriera da giocatore, Travis Kelce è già considerato il prossimo Tom Brady quando finirà la sua carriera da professionista. La stella dei Kansas City Chiefs si sta prendendo del tempo per decidere se proseguire con il football dopo che i suoi Chiefs sono stati sconfitti dai Philadelphia Eagles nel Super Bowl LIX perdendo 40-22. Il futuro di Travis Kelce nella NFL resta incerto, ma ciò che è successo dopo il ko in finale con gli Eagles con Mahomes ha alimentato i dubbi sul suo futuro. La NFL ha rilasciato delle clip in cui veniva ripreso uno scambio di battute tra Kelce e Mahomes con il quarterback dei Chiefs che ha dichiarato di sostenere a pieno il compagno indipendentemente. “Ha dato così tanto a questa squadra e alla NFL. Ed è stato una gioia, non solo per me lavorare con lui, ma anche per le persone che lo hanno visto giocare. Sa di poter dare ancora tanto a questo sport”, le parole di Mahomes. I Chiefs hanno stabilito una scadenza per la decisione di Kelce. I Chiefs vogliono una risposta da Kelce entro metà marzo, appena prima che inizi il nuovo anno di campionato e il periodo di free agency. Il tight end dovrebbe anche ricevere un bonus di 12,5 milioni di dollari il 15 marzo, il che renderebbe la sua decisione ancora più urgente. Proprio come Tom Brady, che è stato ingaggiato dalla Fox per un contratto di 10 anni da 375 milioni di dollari dopo il suo ritiro nel 2023, Kelce attirerebbe immediatamente l’interesse proprio della Fox. Sports Illustrated ha riferito che Kelce potrebbe ottenere un contratto del valore di 10 milioni di dollari all’anno se intraprendesse una carriera come analista della NFL.

Le parole di Kelce

“So che tutti vogliono sapere se giocherò l’anno prossimo e in questo momento sto solo rimandando tutto. Sto rimandando tutto quello che posso perché non posso prendere decisioni folli. Sono stato fortunato negli ultimi cinque, sei anni, ho giocato più a football di chiunque altro. È grazie alle persone che si allenano con me e che si prendono cura del mio corpo e della mia salute. Il fatto che continuiamo ad andare ai campionati AFC e a questi Super Bowl, significa che sto giocando tre partite in più di tutti gli altri nell’intera lega. “È un sacco di usura per il tuo corpo e molto tempo trascorso nell’edificio, concentrandoti sul tuo mestiere, concentrandoti sul compito da svolgere e su ogni sfida che ti poni”, ha detto Kelce nel podcast New Heights.

Upset degli Eagles

La 59a edizione del Super Bowl è dei Philadelphia Eagles che detronizzano i due volte campioni in carica dei Kansas City Chiefs per 40-22 in un match senza storia. Per i Chiefs sfuma così la storica possibilità di three-peat, mentre Hurts e compagni si prendono la rivincita due anni dopo la sconfitta subita nella 57a edizione di questo evento. A due anni dalla cocente sconfitta rimediata in finale contro Kansas City, i Philadelphia Eagles trovano la gioia della rivincita negando ai Chiefs del grande ex Andy Reid uno storico three-peat, laureandosi per la seconda volta nella loro storia campioni NFL.