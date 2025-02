Si ferma ai quarti di finale il cammino di Lorenzo Sonego nell’Atp 250 di Marsiglia. Il tennista torinese cede a un solido Hugo Humbert con il punteggio di 6-4 6-4 in poco più di un’ora e mezza di gioco. Partita che si è giocata su pochi punti in cui il francese, testa di serie numero 2 del tabellone, è stato più cinico. 100% di palle break salvate da Humbert, che nelle situazione di maggiore tensione ha sempre potuto contare sul suo servizio (85% di punti conquistati sulla prima). Diverso il discorso per Sonego, che è stato meno incisivo sia in battuta (68% sulla prima) che in risposta con la curva mancina del francese gli ha creato non pochi problemi soprattutto sul rovescio. Resta buono il torneo dell’azzurro, che all’esordio ha piegato al terzo set Botic van de Zandschulp per poi approfittare del forfait di Luca Van Assche al secondo turno. Secondo quarto di finale stagionale per Sonego, che conferma le ottime sensazioni date nel mese di gennaio (quarti Australian Open e ottavi Auckland) e riscatta l’eliminazione al primo turno di Rotterdam contro Rune. Prosegue la difesa del titolo di Humbert, che lo scorso anno trionfò in finale contro Grigor Dimitrov (assente quest’anno). Il francese è l’unico ad essere riuscito a replicare la semifinale del 2024. Usciti di scena anche Karen Khachanov (secondo turno con Medjedovic) e Hubert Hurkacz (secondo turno con Zhang). In semifinale affronterà il belga Zizou Bergs.

Zhang si ritira, Bergs in semifinale

Seconda semifinale Atp per il tennista belga, che ha approfittato del ritiro del cinese Zhizhen Zhang al termine del primo parziale, terminato con il punteggio di 7-5 in suo favore. Problema fisico da definire per il numero 52 del mondo, che sin dai primi scambi sembrava non al 100%. Prosegue il buon avvio di stagione di Bergs, che sta iniziando a trovare la continuità di gioco che gli è sempre mancata per entrare definitivamente in top 50. Al momento è nel suo best ranking in 57ª posizione nella classifica Atp live. Possono superarlo Davidovich Fokina e Norrie, entrambi in corsa a Delray Beach, ma da lunedì sarà certamente almeno 59° e, dunque, una posizione più in alto del miglior ranking (60). In caso di successo in semifinale con Humbert si avvicinerebbe alle porte della top 50. Se dovesse vincere il torneo si isserebbe tra la 47ª e la 48ª posizione.

Il programma di domani

non prima delle 17.00 Bergs vs (2) Humbert o (7) Sonego

a seguire (1) Medvedev o Struff vs Medjedovic o Altmaier