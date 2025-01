Si chiude con il perfetto field goal di Zane Gonzalez, che regala la vittoria ai Washington Commanders, la domenica del Wild Card Round dei Playoffs NFL. In quella che è stata senza ombra di dubbio la partita migliore del fine settimana, Jayden Daniels e compagni proseguono la loro straordinaria stagione ed escono vincitori dalla trasferta in Florida, sconfiggendo con il punteggio di 20-23 i Tampa Bay Buccaneers grazie al calcio da tre punti allo scadere da parte del loro kicker da una distanza di 37 yards. Una gran prestazione quella di Gonzalez, che già in precedenza aveva messo a segno un altro field goal dalle 22 yards e soprattutto uno da 52 nel corso del primo tempo.

Altra prestazione decisamente positiva per il rookie QB dei Commanders, che ha lanciato per 268 yards con 2 TD per Terry McLaurin e Dyami Brown, aggiungendo poi 36 yards di corsa. Ma soprattutto, il giovane quarterback di Washington ha dimostrato ancora una volta di saper gestire alla grande il proprio potenziale anche nei momenti importante del match. La difesa tradisce invece i Buccaneers nel momento più delicato, concedendo l’ultimo drive agli avversari. Non basta la solita prestazione di qualità da parte di Mike Evans, che si è messo sulle spalle l’attacco di Tampa con 92 yard ricevute e un touchdown fondamentale che aveva regalato il 10-10 alla squadra di casa quasi allo scadere del primo tempo.

TUTTO FACILE PER BUFFALO

La giornata si era invece aperta con le affermazioni dei Buffalo Bills e dei Philadelphia Eagles, rispettivamente ai danni di Denver Broncos e Green Bay Packers. Denver mette paura nei primi minuti ai Bills, costruendo un drive magistrale in apertura di partita e trovando i primi sette punti dopo un lancio di Bo Nix per Franklin. Ecco, la partita in sostanza finisce qui. L’attacco dei Broncos non riesce più a rendersi pericoloso, mentre la difesa viene fatta a fettine dalle corse di James Cook (120 yards, 1 touchdown) e Josh Allen può godersi una partita in cui può anche gestire le forze senza necessariamente essere costretto a qualche miracolo come spesso accaduto nel corso di questi mesi. Il quarterback chiude comunque con 272 yards lanciate e 2 TD, più 46 yards corse. E alloa Buffalo è pronta per quello che sarà il matchup più atteso del prossimo fine settimana contro i Ravens: di fronte i due candidati all’MVP, Allen e Jackson.

EAGLES AVANTI CONTRO DEI PACKERS MEDIOCRI

Gli Eagles non brillano affatto, ma contro dei Packers mediocri e falcidiati da innumerevoli infortuni basta poco per avere la meglio 22-10 e passare il turno. Saquon Barkley offre la sua solita prestazione monstre da 119 yards, mentre Jalen Hurts lancia per solo 131 yards ma non commette errori e trova 2 touchdown. Performances sufficienti contro dei Packers che restano in partita fino ai minuti finali grazie alla difesa, ma non trovando mai la quadra in attacco, eccetto per qualche corsa di Josh Jacobs, il quale trova anche l’unico TD di giornata per la franchigia del Wisconsin. Partita invece da dimenticare per Jordan Love: il quarterback completa 20 passaggi su 33, è spesso impreciso, sbaglia scelte e lancia ben 3 intercetti.

IL TABELLONE DEI PLAYOFFS

-AFC

(1) Kansas City Chiefs bye

(4) Houston Texans b. (5) Los Angeles Chargers 32-12

(3) Baltimore Ravens b. (6) Pittsburgh Steelers 28-14

(2) Buffalo Bills b. (7) Denver Broncos 31-7

-NFC

(1) Detroit Lions bye

(4) Los Angeles Rams vs. (5) Minnesota Vikings

(3) Tampa Bay Buccaneers lost to. (6) Washington Commanders 20-23

(2) Philadelphia Eagles b. (7)Green Bay Packers 22-10

IL PROGRAMMA DEL WILD CARD ROUND

Sabato 11 gennaio

Ore 22:30 – Los Angeles Chargers @ Houston Texans 12-32

Domenica 12 gennaio

Ore 02:00 – Pittsburgh Steelers @ Baltimore Ravens 14-28

19:00 – Denver Broncos @ Buffalo Bills 7-31

22:30 – Green Bay Packers @ Philadelphia Eagles 10-22

Lunedì 13 gennaio

02:00 – Washington Commanders @ Tampa Bay Buccaneers 23-20

Martedì 14 gennaio

02:00 – Minnesota Vikings @ Los Angeles Rams

IL PROGRAMMA DEL DIVISIONAL ROUND

Sabato 18 gennaio

Ore 22:30 – Houston Texans @ Kansas City Chiefs

Domenica 19 gennaio

Ore 02:00 – Washington Commanders @ Detroit Lions

21:00 – Los Angeles Rams/Minnesota Vikings @ Philadelphia Eagles

Lunedì 20 gennaio

00:30 – Baltimore Ravens @ Buffalo Bills