Il giocatore del Manchester City cambierà squadra in questa sessione di calciomercato: su di lui si è fiondata la big di Serie A.

Sono giorni frenetici sul fronte calciomercato, siamo arrivati ormai quasi a metà mese e le trattative sono entrate più nel vivo che mai. In Serie A tiene banco il caso Khvicha Kvaratskhelia, è l’ormai sempre più vicino addio al Napoli del talento georgiano a prendere le prime pagine dei maggiori quotidiani sportivi.

Il suo approdo al Paris Saint-Germain smuoverà e non poco il mercato e potrebbe influire anche su altre trattative. Intanto, tra le big italiane è il Milan ad aver maggior necessità di acquistare nuovi giocatori da offrire al neo tecnico Sergio Conceição.

La vittoria della Supercoppa Italiana contro i cugini dell’Inter sembrava aver fatto tornare il sole su Milanello, ma è bastato il pareggio contro il Cagliari a San Siro nell’ultima giornata di campionato per far ricomparire tutta la polvere nascosta sotto il tappeto. Ecco perché la dirigenza rossonera si sta muovendo maggiormente per migliorare la rosa. E un acquisto potrebbe arrivare addirittura dal Manchester City.

Dal Manchester City al Milan, i rossoneri provano il grande colpo

Il Milan, prima dell’arrivo di Conceição sulla panchina, sembrava intenzionato a cercare un nuovo difensore per sostituire il partente Tomori. L’ex allenatore Paulo Fonseca non lo riteneva più adatto al suo gioco e lo aveva relegato al ruolo di riserva. Pensiero diverso però per Conceição che lo ha sempre utilizzato nelle prime gare sulla panchina del Milan. Nonostante ciò, la società aveva già avviato dei contatti esplorativi con il Manchester City per Kyle Walker.

Il difensore inglese ha chiesto alla società di essere ceduto per provare una nuova esperienza in un altro paese che non sia l’Inghilterra. La conferma l’ha data il suo allenatore Pep Guardiola in conferenza stampa dopo la vittoria del City sul Salford per 8-0 nell’ultimo turno di FA Cup.

Bisognerà vedere se il Milan proverà ancora a fare un tentativo per Walker ora che la situazione riguardo il futuro di Fikayo Tomori è cambiata. Ciò che è certo è che il Milan è interessata al giocatore inglese e i tifosi sperano in un acquisto di grande spessore per questa seconda metà di stagione.