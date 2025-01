La stagione 2024/2025 della NFL è pronta a entrare nel vivo per il mese più scoppiettante che ci sia negli sport americani. Si traccia la strada verso il Super Bowl LIX, in programma il prossimo 9 febbraio al Caesars Superdome di New Orleans, Louisiana. Si parte sabato 11 e domenica 12 febbraio con gli incontri del Wild Card Round, poi nelle due settimane successive il Divisional e il Championship, prima dei 14 giorni che ci separeranno dalla finalissima, come da tradizione uno degli eventi sportivi più seguiti al mondo nel corso dell’anno. Favoriti d’obbligo non possono che essere i detentori del titolo, i Kansas City Chiefs, alla ricerca del threepeat dopo aver conquistato il trofeo sia lo scorso anno che in quello precedente. Tre le vittorie negli ultimi cinque anni, quattro le finali.

Una vera e propria dinastia, quella della squadra di Andy Reid, guidata da Patrick Mahomes. Una stagione regolare chiusa con 15 vittorie e 2 sconfitte (l’ultima ininfluente, con le riserve a Denver), caratterizzata da una prima parte in cui è stata specialmente la difesa a tenere alla grande mentre l’attacco faticava a trovare ritmo, e una seconda in cui – grazie a un parco ricevitori che ha ritrovato vari elementi – tutto ha iniziato a girare per il verso giusto anche nel reparto offensivo. Da primo seed della AFC, i Chiefs potranno usufruire di un bye e sono esentati dal wild card round.

TUTTI A CACCIA DEI CHIEFS IN AFC

Inizierà subito, invece, il cammino dei Buffalo Bills, seconda testa di serie della Conference. Josh Allen è tra i candidati all’MVP, ma la loro stagione è stata ricca di alti e bassi. Difesa che fatica molto e il quarterback spesso costretto agli straordinari per portare a casa partite spesso ad alto punteggio. L’esordio ai playoffs è tutt’altro che banale contro dei Denver Broncos protagonisti di una stagione fin qui più che positiva e sorprendente. A livello difensivo è una delle squadre migliori della lega e il rookie QB Bo Nix si è dimostrato subito competitivo.

L’altro grande nome in lizza per il premio di MVP è Lamar Jackson, anche lui protagonista di un’annata con numeri da capogiro verso il 12-5 dei Baltimore Ravens, che partiranno con tutti i favori del pronostico contro gli Steelers. Pittsburgh aveva iniziato molto bene la stagione, ma nell’ultimo mese e mezzo sono venuti fuori tutti i limiti di una squadra che ha poche speranze di andare fino in fondo. A chiudere il quadro del primo turno la sfida molto intrigante tra Texans e Chargers. La cura Jim Harbaugh a Los Angeles ha funzionato molto bene, con Justin Herbert tornato sui suoi livelli e il rookie wide receiver Ladd McConkey che ha fatto faville. Probabilmente ci si aspettava invece qualcosa in più da Houston, che ha vinto una division abbastanza abbordabile, ma con C.J. Stroud che non ha sempre brillato.

DETROIT, PHILA E LE ALTRE DELLA NFC

Un record di 15-2 anche per la prima squadra della NFC, ovvero i Detroit Lions. Attacco cinque stelle con Jared Goff a gestire due talentuosi ricevitori come St.Brown e Williams e un running back di spessore quale Jahmyr Gibbs. Nonostante diversi infortuni, specialmente in difesa, la squadra ha tenuto e si presenta come squadra da battere. 14 vittorie e 3 sconfitte per i sorprendenti Minnesota Vikings, che però sono secondi nella NFC North e quindi solo quinto seed, costretti a giocare in trasferta il loro primo turno a Los Angeles. Minny ha fatto finora senz’altro più del previsto, ma la sensazione è che i limiti di Sam Darnold possano uscire fuori ai playoffs. I Rams, che nella prima parte di stagione avevano dovuto fare i conti con gli infortuni pesanti dei ricevitori Kupp e Nacua, si sono rialzati e possono puntare all’upset.

I Philadelphia Eagles ritroveranno Jalen Hurts dopo la commozione cerebrale che lo ha costretto a saltare le ultime partite e sono ampiamente favoriti contro i Green Bay Packers. Philly ha dimostrato nel corso di questa stagione di essere più squadra, mentre la franchigia del Wisconsin pur chiudendo con un buon record ha di fatto fallito tutte le partite contro avversari di alto livello. Scontro tra seed n°3 e n°6 che vedrà invece di fronte Buccaneers e Commanders. Match sulla carta equilibrato, con Baker Mayfield che dopo le difficoltà affrontate all’inizio della sua carriera a Cleveland ora pare aver trovato la sua strada e dimensione in Florida. Ma attenzione a Washington, altra squadra – come Denver – che si sta godendo al massimo un quarterback esordiente ma già in grado di competere ad alto livello come Jayden Daniels.

IL TABELLONE DEI PLAYOFFS

-AFC

(1) Kansas City Chiefs bye

(4) Houston Texans vs. (5) Los Angeles Chargers

(3) Baltimore Ravens vs. (6) Pittsburgh Steelers

(2) Buffalo Bills vs. (7) Denver Broncos

-NFC

(1) Detroit Lions bye

(4) Los Angeles Rams vs. (5) Minnesota Vikings

(3) Tampa Bay Buccaneers vs. (6) Washington Commanders

(2) Philadelphia Eagles vs. (7)Green Bay Packers

IL PROGRAMMA DEL WILD CARD ROUND

Sabato 11 gennaio

Ore 22:30 – Los Angeles Chargers @ Houston Texans

Domenica 12 gennaio

Ore 02:00 – Pittsburgh Steelers @ Baltimoe Ravens

19:00 – Denver Broncos @ Buffalo Bills

22:30 – Green Bay Packers @ Philadelphia Eagles

Lunedì 13 gennaio

02:00 – Washington Commander @ Tampa Bay Buccaneers

Martedì 14 gennaio

02:00 – Minnesota Vikings @ Los Angeles Rams