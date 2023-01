NFL 2022/2023, week 17: Giants e Buccaneers ai playoffs, restano tre posti da assegnare

Le ultime 24 ore non sono state facili per l’intero mondo NFL, alle prese con il drammatico collasso in campo di Damar Hamlin durante il Monday Night Football tra Cincinnati Bengals e Buffalo Bills. Le notizie che sono giunte nel corso delle ultime ore sono leggermente incoraggianti e parlano di un Hamlin che ha ricominciato, almeno in parte, a risperirare da solo. Nel frattempo la lega ha annunciato che la sfida tra Bengals e Bills non riprenderà questa settimana. Situazione certamente complicata anche a livello di programmazione, considerando che manca solo una giornata al termine della Regular Season. L’intenzione potrebbe essere quella di far giocare il prossimo fine settimana Week 18 e poi anche in base ai risultati ottenuti si valuterà se avrà senso o meno recuperare il match sospeso sul 7-3 in favore dei Bengals.

RISULTATI E CLASSIFICHE

Tornando allo sport giocato, restano pochi i posti playoffs ancora in ballo. Nella AFC non abbiamo avuto nuovi verdetti: al momento restano cinque le già qualificate (Chiefs, Bills, Bengals, Chargers e Ravens). Il primo seed è per ora in mano ai Chiefs (vittoriosi 27-24 sui Broncos), in attesa della decisione definitiva sul match sospeso. Finalmente una prestazione brillante da parte dei Chargers (31-10 nel derby di LA contro i Rams), mentre i Ravens, ancora senza Lamar Jackson al timone, vengono sconfitti 13-16 in casa contro gli Steelers.

Proprio la franchigia di Pittsburgh resta una delle squadre ancora in corsa per la post-season. Con questo successo si portano ad un record di 8-8, lo stesso di Patriots e Dolphins, con i primi che domenica hanno superato i secondi 23-21. Nell’ultima giornata avremo New England impegnata sul campo di Buffalo, Miami in casa contro i New York Jets e gli Steelers che ospiteranno i Cleveland Browns. L’altro posto se lo contenderanno in un intrigante scontro “dentro o fuori” i Jacksonville Jaguars (vincenti 3-31 a Houston contro i Texans) e i Tennessee Titans (sconfitti 13-27 dai Cowboys). Questo fine settimana si giocano la vittoria della division e la conseguente quarta testa di serie della AFC.

TUTTE LE DATE DELLA STAGIONE NFL

Nella NFC i New York Giants dominano i Colts 38-10 e si garantiscono un posto ai playoffs a distanza di sette anni dall’ultima volta. Fanno lo stesso anche i Tampa Bay Buccaneers, che grazie alla solita rimonta guidata da Tom Brady nell’ultimo quarto battono 30-24 i Carolina Panthers e vincono la NFC South. 432 yards e 3 TD per il QB 45enne, che continua a fare la storia. Resta, quindi, un solo posto da assegnare.

Ed incredibilmente i favoriti per questo sono i Green Bay Packers, che solamente poche settimane fa sembravano totalmente tagliati fuori. Rodgers e compagni si sono invece svegliati nel momento giusto e con il 41-17 sui Minnesota Vikings hanno conquistato il quarto successo di fila. Ora controllano il proprio destino: se vincono domenica notte contro i Detroit Lions sono dentro. Non sarà facile, perché anche quest’ultimi sono ancora in corsa dopo il 41-10 sui Chicago Bears. I Seattle Seahawks (vittoriosi 23-6 sui Jets) sono i terzi incomodi. Ufficialmente eliminati i Washington Commanders, sorpresi in casa 10-24 dai Browns.

Rischiano però anche di cambiare le cose in vetta alla NFC, dove l’infortunio di Jalen Hurts nelle ultime settimane ha senza dubbio scompigliato le carte. I Philadelphia Eagles perdono la seconda di fila, 10-20 contro i Saints in casa, e ora devono guardarsi le spalle per quanto riguarda il primo seed ai playoffs. I Cowboys, i 49ers (vincenti 34-47 a Las Vegas dopo un overtime) e i Vikings sono tutti ad una partita di distanza e potenzialmente in grado di superarli.

Infine, in una sfida che aveva poco da dire in termini di classifica, gli Atlanta Falcons superano 20-19 gli Arizona Cardinals.