Equitazione, salto con ostacoli: i convocati dell’Italia per la gara a Barcellona

E’ l’ultima chiamata per la Nazionale Italiana di salto con ostacoli per partecipare e quindi qualificarsi alle prossime Olimpiadi di Parigi 2024. La gara a Barcellona in Spagna sarà l’ultima possibilità per il gruppo azzurro di qualificarsi ai Giochi Olimpici. Per la gara sono state diramate le convocazioni della squadra azzurra.

Questi i convocati per la gara che inizierà il prossimo 27 settembre e che si concluderà l’1 ottobre:Emanuele Camilli /Odense Odeveld; Lorenzo De Luca /Carlson 86; Giampiero Garofalo / Max Van Lentz Schrans; Alberto Zorzi / Highlight W.