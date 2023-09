Pallanuoto, Qualificazioni Champions League: l’Ortigia perde all’esordio contro il Vouliagmeni

Pallanuoto, sconfitta all’esordio per l’Ortigia nel match d’esordio del girone, valevole per la qualificazione alla Champions League. Al termine del match l’allenatore Stefano Piccardo ha dichiarato: “Abbiamo preso sei gol in parità numerica e questo ha fatto la differenza, in più un paio di giocatori hanno sbagliato l’approccio alla gara. Purtroppo abbiamo pagato pesantemente alcune disattenzioni, abbiamo preso il 7-5 su una palla appena recuperata, poi siamo andati a meno 3 e lì non siamo riusciti più a rientrare. Poi i nostri avversari hanno giocato sul velluto e la partita è scivolata via”.

Poi ha proseguito: “Bisogna solo mettersi a lavorare cercando di costruire la migliore condizione. Dobbiamo fare risultato nelle prossime due partite, in modo da assicurarci intanto un buon ranking per l’Euro Cup”. Si attende per domani pomeriggio alle 17,45 la seconda partita contro i padroni di casa dell’Oradea.