Equitazione, Piazza di Siena 2023: domenica 28 maggio il gran finale a Villa Borghese con il GP Roma

Si appresta a volgere al termine il 90º CSIO di Roma Piazza di Siena – Master d’Inzeo, che ha radunato una folla gremita a Villa Borghese. Nella giornata conclusiva di domenica 28 maggio, andrà in scena l’atteso Rolex Gran Premio Roma (categoria a due manche, h 160, 500.000 €), unica gara internazionale in programma nell’ovale verde al centro di Villa Borghese. Si parte alle 12 con la prima manche, mentre la seconda prenderà il via alle 14.45. Prima che cali il sipario, infine, ci saranno i tradizionali Caroselli dei Lancieri di Montebello (ore 19), del San Raffaele (ore 19.30) e del 4º Reggimento Carabinieri (ore 20).

Tutto pronto dunque per l’ultimo appuntamento di quest’edizione, dove scopriremo chi succederà nell’albo d’oro all’irlandese Denis Lynch, che in sella a Brooklyn Heights nel 2022 ha centrato la quinta vittoria irlandese nella competizione capitolina. Il record di vittorie tra i cavalli è detenuto invece da Flambeau C che, sotto la sella di Frédéric Cottier, è stato capace di trionfare in tre occasioni. L’ultimo vincitore italiano, infine, è stato Lorenzo De Luca con Halifax van het Kluizebos nel 2018.