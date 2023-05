Canottaggio, Europei Bled 2023: Giacomo Perini trionfa nel singolo PR1. Italia a podio anche nel doppio pesi leggeri

Prime finali e subito prime grandi soddisfazioni per l’Italia agli Europei di canottaggio 2023 in corso a Bled (Slovenia). Giacomo Perini ha infatti confermato il titolo 2022 imponendosi nel singolo PR1: nella finale A l’azzurro del Circolo Canottieri Aniene ha firmato anche il record del mondo in 8.55.08 precedendo l’ucraino Roman Polianskyi e il tedesco Markus Klemp. Non è però questa l’unica medaglia odierna per la squadra azzurra, visto che nel doppio pesi leggeri è arrivato l’argento di Stefano Oppo e Gabriel Soares. Al termine di una battaglia lunghissima sul filo dei centimetri, il duo azzurro si è arreso solo agli svizzeri Jan Schaeuble e Raphael Ahumada mentre il podio è stato completato dai greci Petros Gkaidatzis e Antonios Papakonstantinou.

Medaglia di bronzo invece per il quattro di coppia, con l’equipaggio composto da Luca Chiumento, Andrea Panizza, Nicolò Carucci e Giacomo Gentili che ha chiuso al terzo posto alle spalle di Polonia e Olanda. Si è fermato invece a un passo dal podio il quattro di coppia femminile: quarto posto infatti per Valentina Iseppi, Veronica Lisi, Laura Merian e Stefania Gobbi nella gara che ha visto salire sul podio gli equipaggi di Ucraina, Olanda e Gran Bretagna.