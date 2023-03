E’ arrivata seconda la cavalla di Massimiliano Allegri, Estrosa, nel premio Ceprano. La corsa è stata vinta da Lacrima d’Amore, che ha concesso a Sergio Urru la millesima vittoria in carriera. Estrosa è riuscita ad avere la meglio su Hey Honey con Too Clever, come successo nell’autunnale Criterium Femminile .