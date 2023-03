Roma, Mourinho sulla squalifica: “C’è un processo in corso, voglio solo lavorare in pace”

Il tecnico della Roma, Josè Mourinho, a pochi minuti dall’inizio della grande sfida dell’Olimpico contro la Juventus valevole per la venticinquesima giornata di Serie A 2022/2023, ha commentato la sospensione della sua squalifica dopo il diverbio con il quarto uomo Serra: “C’è un processo in corso, non posso parlarne. Voglio solo lavorare in pace, oggi sono con la mia squadra ed è quello che mi interessa, voglio aiutare i miei ragazzi a fare il miglior risultato possibile”.