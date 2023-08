Equitazione, Europei salto ostacoli Milano 2023: Italia sesta nella classifica a squadre, Camilli decimo

In archivio la prima giornata degli Europei 2023 di salto ostacoli dell’equitazione, di scena all’Ippodromo di San Siro a Milano. A regnare sovrano è l’equilibrio, con tutti i fantini al via determinati a fare il possibile per alimentare le loro speranze di conquistare un pass per i Giochi di Parigi 2024. Il miglior punteggio della giornata odierna porta la firma dello svedese Jens Fredricson su Markan Cosmopolit, autore di una prova priva di errori in 71.98 che l’ha proiettato in vetta alla classifica con 0.00. Alle sue spalle lo svizzero Martin Fuchs su Leone Jei in 72.53, con 0.28, seguito dal tedesco Philipp Weishaupt su Zineday in 72.60, con 0.31.

In piena corsa anche l’Italia, con Emanuele Camilli su Odense Odeveld che ha chiuso al decimo posto in 74.34, con 1.18 penalità. 4 secondi di penalità invece per Emanuele Gaudiano su Crack Balou in 78.88, 32° con 3.45, e per Giampiero Garofalo su Max Van Lents Schrans in 81.55, 41° con 4.79. Infine, ben 8 secondi di penalità per Alberto Zorzi su Highlight W in 86.01, 57° con 7.02. Infine, nell’individuale, 4 secondi di penalità per Francesco Turturiello su Made In’t Ruytershof in 82.07, 43° con 5.05.

Ciò che conta per le tre carte olimpiche in palio è però la classifica a squadre, dove l’Italia occupa il sesto posto con 9.42 penalità. Al comando c’è la Svezia con 1.51, davanti alla Svizzera (seconda con 1.92) ed alla Germania (terza con 5.31). Considerando però solamente le squadre non ancora qualificate, l’Italia è preceduta solo dalla Svizzera con 1.92 e dall’Austria con 8.77.