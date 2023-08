Formazioni ufficiali Ternana-Cremonese, Serie B 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Ternana e Cremonese, sfida valida per la terza giornata della Serie B 2023/2024. Due squadre che stanno facendo fatica in questo inizio di stagione: due sconfitte per la formazione umbra, mentre i grigiorossi – appena retrocessi dalla serie A – hanno ottenuto un punto e non hanno ancora messo a segno una rete. Il fischio d’inizio è fissato alle 20:30 di mercoledì 30 agosto, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI TERNANA-CREMONESE

TERNANA (3-5-2): Iannarilli, Diakite, Capuano, Mantovani, Casasola, Favasuli, Labojko, Luperini, Celli, Falletti, Favilli

CREMONESE (4-3-3): Sarr; Ghiglione, Ravanelli, Lochoshvili, Sernicola; Pickel, Castagnetti, Abrego; Zanimacchia, Coda, Vazquez.