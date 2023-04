Equitazione, CSIO Roma 2023: Piazza di Siena fa 90, gare dal 25 al 28 maggio

di Mattia Zucchiatti

Novant’anni di Piazza di Siena. Di conseguenza quella in programma da giovedì 25 a domenica 28 maggio sarà una edizione speciale del Concorso Ippico Internazionale Ufficiale di Roma. Come sempre, però, chi vorrà assistere al CSIO di Roma 2023 potrà farlo in forma del tutto gratuita in un palcoscenico storico senza eguali. Nell’anno preolimpico, il montepremi complessivo sale a un milione di euro in quello che è uno dei banchi di prova su cui è concentrata la massima attenzione di tecnici e cavalieri. Occhi puntati sull’eccellenza del jumping con dieci squadre in campo venerdì per la Coppa delle Nazioni Intesa Sanpaolo (200 mila euro di montepremi) e sui migliori binomi del panorama mondiale che assicurano uno spettacolo da non perdere nel Rolex Gran Premio Roma (500 mila), gara di chiusura della domenica.