Lecce-Napoli, rivedi la conferenza stampa di Spalletti (VIDEO)

di Mattia Zucchiatti 2

Osimhen, il clima al ‘Maradona’, la corsa Scudetto e naturalmente la prossima gara contro il Lecce. Sono i temi che Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha toccato in conferenza stampa alla vigilia del prossimo match esterno contro i pugliesi al Via del Mare. “Victor domani non ci sarà. Dal punto di vista programmazione ci sono molte possibilità di vederlo per la gara successiva contro il Milan, ma dobbiamo aspettare gli sviluppi della prossima settimana”, le parole del tecnico. Di seguito, il video integrale della conferenza stampa di Spalletti.