Nella notte italiana Emanuele Camilli ha conquistato una vittoria di altissimo prestigio vincendo a Città del Messico la seconda tappa del Longines Global Champions Tour 2025. Il cavaliere azzurro si è imposto nel Gran Premio del CSI5 in sella a Chacco’s Girlstar con un doppio percorso netto e tempo di 42.99 in barrage. Battuta in maniera netta la tedesca Jorne Sprege, che su Sprehe Hot Easy si è guadagnata il secondo gradino del podio (0/0, 43.31). Determinante la seconda prova, in cui Camilli e la sua saura di 13 anni hanno attaccato i nove ostacoli prendendosi il successo con grande determinazione.

Per Camilli si tratta della prima vittoria in un GP del LGCT. Un risultato grazie al quale si qualifica di diritto al ‘Super Gran Prix’ del LGCT di Praga, a novembre, riservato appunto ai vincitori di tappa. Nello stesso weekend è arrivata anche la vittoria, sempre in sella alla sua Chacco’s Girlstar, che si conferma in grande crescita e protagonista ai massimi livelli, nella categoria a tempo (0, 75.92) valida come seconda manche della Global Champions League League.

I risultati degli altri italiani: Bassi terzo ad Arezzo

Diverse, poi, le manifestazioni che si sono tenute in tutta Europa, a partire dall’Italia con i due Gran Premi CSI4* ad Arezzo e Gorla Minore. Nella prima, Giacomo Bassi ha chiuso al terzo posto con Cash du Pratel (0/4; 37.69) nella gara più importante della terza settimana del Toscana Tour. Bassi ha fermato il cronometro sul miglior tempo, tra i tre soli binomi in barrage, dei 50 al via in questo GP con ostacoli a 1 metro e 55, pagando però un errore. Nel GP del Gorla Spring Tour (1.55; 50 partenti; 12 in barrage), invece, il migliore azzurro è stato Elia Simonetti, quarto classificato con un bel doppio netto in sella a Li La Bo (0/0; 48.20). In barrage anche Michol Del Signore, undicesima con Corneton PS (0/4; 53.45).

Passando alle gare disputatesi all’estero, in Germania Lorenzo Argentano ha centrato il quinto posto con Corna Boy nel GP del CSI2* di Riesenbeck (1.45; 50 partenti; 8 in barrage). Il cavaliere italiano ha chiuso con un errore in barrage (0/4; 38.70) la gara vinta dalla tedesca Kathrin Stolmeijer su Tamuin LS (0/0; 38.31). Infine, nel GP del CSI2* dello Spring Tour week 3 a St Tropez-Gassin (1.45; 46 partenti) il carabiniere Roberto Previtali con I’M Special Mess PS stato uno dei 14 binomi ammessi al barrage chiuso poi con un errore in dodicesima posizione (0/4; 33.70).