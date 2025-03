Il PSG ha scelto il nuovo portiere: via libera per Gianluigi Donnarumma che andrà via e può così tornare in serie A. Ecco i club interessati

Il tormentone sul futuro di Gianluigi Donnarumma continua a tenere banco e si prevede che possa entrare nel vivo nei prossimi mesi e nelle prossime settimane ma se le premesse sono quelle attuali ne vedremo delle belle. Nel senso che, con ogni probabilità, il portierone azzurro non rinnoverà con il PSG e questo porterà ad un suo addio, già vociferato da tempo e mai come questa volta vicino. E dire che l’ex Milan aveva sorpreso tutti annunciando la volontà di prolungare il rapporto con i transalpini lo scorso gennaio.

Il tutto si è trasformato in un vano tentativo da parte sua e del suo entourage, in quanto i campioni di Francia hanno fatto sapere di non avere nessuna intenzione di assecondare le richieste del classe ’99. In altre parole, secondo quanto riportato da alcuni media di mercato come AS, i francesi hanno rispedito al mittente ogni idea di aumento dell’ingaggio. Anzi, l’eventuale prolungamento arriverà solo con una cifra al ribasso, non confermando i 10 milioni di euro percepiti attualmente.

Futuro Donnarumma, torna in serie A? Addio al PSG!

A queste condizioni Donnarumma non resterà e per questo i dialoghi si sarebbero interrotti con il PSG che sta già pensando ai possibili sostituti. Sono due i profili in orbita e con un nuovo portiere appare evidente che il futuro del numero uno della Nazionale è segnato.

Per la precisione, i transalpini seguono con interesse Lucas Chevalier del Lille e soprattutto Juan Garcia dell’Espanyol. Donnarumma non resterà fino alla scadenza nel 2026, anche perché significherebbe probabilmente dover stare un anno in panchina e fuori dal progetto tecnico. Più probabile che si proceda con una cessione, soluzione gradita anche dal club. Vicino un rientro in Italia per Gigio?

Donnarumma non ha mai fatto mistero di voler tornare nel nostro paese una volta terminata l’avventura a Parigi e dunque un suo rientro in serie A è auspicabile. Su di lui ci sono Juventus, Inter e Napoli. L’ostacolo però è l’ingaggio: nessuna squadra del nostro campionato può permettersi cifre esose. Questo significherebbe per l’estremo difensore doversi abbassare lo stipendio. Altrimenti c’è la Premier League, pista attualmente da non escludere. Le prossime settimane diranno prima di tutto quale sarà la decisione finale del PSG tra rinnovo (difficile) e arrivo di un nuovo portiere. Da lì si capirà il futuro dell’azzurro.