Giochi Europei Cracovia 2023, breakdance: quarto posto per l’azzurra Anti

Termina con un buon quarto posto ma con qualche rimpianto l’avventura di Anti, l’azzurra della breakdance, ai Giochi Europei di Cracovia 2023. La b-girl italiana classe 1997, qualificatasi ieri per la fase finale di oggi, ha esordito battendo nei quarti di finale la portoghese Vanessa con un netto 2-0 (18-0). Il percorso verso la possibilità di vincere la gara, ma soprattutto di staccare il primo storico pass azzurro per le Olimpiadi nella prima edizione, quella di Parigi, in cui è stata introdotta questa disciplina, si interrompe invece in semifinale, dove arriva il ko per mano dell’olandese India, che passa 2-1 e con i giudici che la premiano 19-8. Di misura, ma non arriva purtroppo nemmeno la medaglia di bronzo, che Antilai Sandrini avrebbe decisamente meritato: nella finalina vince la lituana Nicka per 2-1 (16-11).